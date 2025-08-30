Independiente del Valle clasificó a la Copa Libertadores de 2026

Independiente del Valle, equipo de Matías Fernández, goleó este sábado por 4-0 a Técnico Universitario y gracias a su diferencia de goles en la Liga Pro de Ecuador sobre su escolta, Barcelona, logró en forma anticipada un billete a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.

El cuadro del Valle acumuló 59 puntos, a falta de tres partidos para el final de la primera fase de la Liga Pro, contra los 47 de Barcelona, que disputará este domingo el crucial partido por la vigésima séptima fecha ante Universidad Católica, y su diferencia de goles es solo de 9 anotaciones.

Mientras Independiente tendrá de rivales a los colistas Vinotinto, Mushuc Runa y Delfín; Barcelona disputará finales contra equipos que pujan por la clasificación al hexagonal final como Deportivo Cuenca, Aucas y contra su eterno rival, Emelec, de Guayaquil.

El sistema de disputa de la Liga Pro señala que el ganador de las 30 primeras fechas accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026 y podrá también adjudicarse el título de campeón ecuatoriano de 2025 si gana el hexagonal final.

Independiente del Valle dirigido por el español Javier Rabanal, acumuló 17 victorias, 8 empates y 2 derrotas, siendo la última el pasado 4 de mayo por 1-2 de local ante Emelec, por la undécima fecha.

La victoria de este sábado la sellaron con sus tantos Jordy Alcívar, Júnior Sornoza y en dos ocasiones el atacante argentino Claudio Spinelli con una gran actuación del volante chileno.