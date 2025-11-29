Insólito: Presidente de club paraguayo entró a jugar en Primera División a los 51 años

La liga paraguaya fue el escenario de una increíble secuencia, con el presidente de un club saltando a la cancha para jugar por su equipo en la última fecha del campeonato de Primera División.

Luis Vidal, mandamás de Recoleta FC, ingresó como cambio ante Nacional, en un insólito debut a sus 51 años: Anteriormente, en septiembre, ya había estado en la banca por la Copa Paraguay.

El dirigente ingresó a la cancha con la camiseta número 18 cuando se jugaban los descuentos (90+1'), pero el poco tiempo en cancha no bastó para evitar que la movida fuese calificada de "papelón" por los hinchas en redes sociales.

Además de hacerse viral, Vidal se convirtió en el jugador más veterano en jugar en la liga de Paraguay, superando los 49 años que tenía Nelson Bernal cuando jugaba para 12 de Octubre en 2021.

🟡⚫️ENTRÓ EL PRESI



🔁Con 51 años, 11 meses y 20 días, ingresó al campo de juego Luis Vidal, el presidente de Recoleta, para jugar los últimos minutos del partido contra Nacional por la fecha 22 del Clausura.



En cuanto a la deportivo, Deportivo Recoleta terminó con 32 puntos luego de las 22 fechas del Clausura, quedándose con el sexto lugar de la tabla tras el 0-0 final con Nacional.