Josep Guardiola anunció que tomará un descanso tras finalizar su contrato con Manchester City

En una reciente entrevista, el técnico español Josep Guardiola confirmó que se tomará un descanso una vez que finalice su contrato con Manchester City en 2027, tras completar diez años en el club.

"Después de mi contrato con el City, voy a parar. Estoy seguro. No sé si me voy a retirar, pero me voy a tomar un descanso", confesó en una entrevista con la serie "Encuentros Premier League" de ESPN.

El técnico catalán, que ganó una Champions League y cinco Premier Leagues reflexionó: "Todos los entrenadores queremos ganar para tener un trabajo memorable, pero creo que los aficionados de FC Barcelona, Bayern Múnich y City se divirtieron viendo jugar a mis equipos".

"Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego ya está: te olvidan. En la carrera de los entrenadores hay buenos y malos, lo importante es que los buenos sean recordados durante más tiempo", sostuvo.