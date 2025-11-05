Juvenil de Independiente del Valle murió a los 16 años por presunta bala perdida

El fútbol ecuatoriano está de luto por la trágica muerte del joven futbolista Miguel Nazareno, de solo 16 años, quien formaba parte de la cantera de Independiente del Valle. Según informó el medio digital ecuatoriano Primicias, el deportista falleció tras ser alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo en la ciudad de Guayaquil.

Independiente del Valle, a través de un comunicado, expresó su "profundo pesar" por el fallecimiento de su jugador, confirmando que se encontraba en su casa al momento de los hechos. Sin detallar las circunstancias, el club atribuyó el deceso a la crisis de violencia: "Lamentablemente fue víctima de la inseguridad que afecta a nuestro país", señaló la institución.

La muerte de Nazareno se suma a una alarmante lista de futbolistas que perdieron la vida en hechos de violencia en Ecuador durante los últimos meses. En septiembre pasado, también fallecieron el juvenil Jostin Mero, del club Manta, y Jonathan "Speedy" González, de 22 de Julio de la segunda división.

Semanas antes de esos incidentes, los futbolistas Maicol Valencia y Leandro Yépez, del club Exapromo Costa de la tercera división local, también murieron por heridas de bala en circunstancias que aún no fueron esclarecidas, evidenciando el grave impacto de la violencia en el deporte ecuatoriano.