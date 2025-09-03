La coalición mundial antipiratería desmanteló la mayor red ilegal de deportes en vivo

La Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento (Alliance for Creativity and Entertainment, ACE), principal coalición mundial contra la piratería, anunció este miércoles el cierre de la red Streameast, la plataforma ilegal más grande de emisión de deportes con más de 1.600 millones de visitas el año pasado.

"La Alianza por la Creatividad y el Entretenimiento (ACE) logró una contundente victoria en su lucha por detectar, disuadir y desmantelar a los delincuentes de piratería digital: al desmantelar la mayor plataforma ilegal de deportes en vivo del mundo", dijo en un comunicado el presidente de esta organización, con sede en Estados Unidos, Charles Rivkin.

"A través de sus 80 dominios asociados, la red registró más de 1.600 millones de visitas el año pasado, lo que la convierte en la mayor operación ilícita de transmisión de deportes en vivo del mundo", agregó la Alianza.

La operación se realizó con la ayuda de las autoridades egipcias, según el comunicado, que no reveló, sin embargo, el papel exacto que cumplieron en el operativo.

Según el New York Times, dos hombres fueron recientemente arrestados al oeste de El Cairo bajo la sospecha de violación de derechos de autor, en una redada en la que se incautaron computadores portátiles y varios teléfonos móviles.

Streameast emitía partidos de las principales ligas de fútbol europeas, como la Premier League, LaLiga, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Primeira Liga de Portugal, y de otras competiciones como la Liga de Campeones, la Copa Mundial de la FIFA, la Eurocopa o la Copa América.

Además, proporcionaba acceso ilícito a otros contenidos deportivos de la NBA, la NHL, la MLB, MMA, Formula 1 y Moto GP.

"El tráfico del sitio a los distintos dominios se originó principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Filipinas y Alemania", sentenció la ACE, que reveló que ahora todos los dominios de Streameast dirigirán a los usuarios a su propia web.