La liga japonesa usará un balón inspirado en "Los Supercampeones"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La pelota contará con una foto de Oliver Atom.
La liga japonesa anunció su nuevo balón para la próxima temporada, la cual contará con una colaboración con "Los Supercampeones".
La pelota que usará la J-League en 2026 será la Tsubasa, destacando por los coloridos tonos del diseño y una imagen de Oliver Atom.
Además, la esférica cuenta la con la mítica frase de la serie: "El balón es mi amigo".