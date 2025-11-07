Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025
Publicado:
Fotos Destacadas
Russell Westbrook lideró el triunfo de los Kings ante Golden State
Los 11 nominados al premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo
Con retornos clave: La formación de Universidad Católica para su visita ante La Serena
Fotos Recientes
Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025
La alineación de Unión Española para su crucial duelo con Colo Colo
La formación de Universidad de Chile para enfrentar a Deportes Limache
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció este viernes a los 20 candidatos para el premio a mejor entrenador del mundo, un listado en donde figura Tiago Nunes, exDT de la UC en esta temporada, quien llevó a Liga de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados