La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció este viernes a los 20 candidatos para el premio a mejor entrenador del mundo, un listado en donde figura Tiago Nunes, exDT de la UC en esta temporada, quien llevó a Liga de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores.

