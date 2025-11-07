Síguenos:
Los 20 candidatos al premio de la IFFHS al mejor técnico del mundo en 2025

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) anunció este viernes a los 20 candidatos para el premio a mejor entrenador del mundo, un listado en donde figura Tiago Nunes, exDT de la UC en esta temporada, quien llevó a Liga de Quito a las semifinales de la Copa Libertadores.

