Los posibles disfraces de los mejores jugadores del mundo en Halloween
Publicado:
Fotos Destacadas
Donald y Melania Trump entregaron dulces a decenas de niños en la Casa Blanca
"Alto guiso": La provocadora publicación de Lanús contra el "chuncho" de la U
Campus Oriente de la UC despidió a Héctor Noguera
Fotos Recientes
Iquique agravó su situación con el descenso tras perder con La Serena en el Tierra de Campeones
Cobresal venció a Audax en La Florida y escaló hasta la tercera posición
Melissa se convirtió en ciclón postropical tras dejar más de 50 muertos en el Caribe
En medio de las vísperas de Halloween, a través de la cuenta de TNT Sports en Argentina decidieron compartir una recreación de los posibles disfraces que utilizarán los mejores futbolistas del mundo. Cada uno se ve representado por algo que lo identifica en su forma de jugar o su origen.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados