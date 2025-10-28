Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Marcelo vuelve a las canchas: Debutará en la Kings League un año después de su retiro

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

El brasileño estará presente en un partido este jueves.

El legendario lateral brasileño Marcelo Vieira volverá a las canchas este jueves para debutar en la Kings Cup, el torneo organizado por Gerard Piqué, justo un año después de anunciar su retiro del fútbol profesional. El exjugador de Real Madrid y Fluminense vestirá la camiseta de Skull FC en el Cupra Arena de Barcelona.

El debut de Marcelo se producirá en el partido de su equipo contra Rayo de Barcelona. Su participación se enmarca en el nuevo formato de la Kings Cup, que reúne a los mejores equipos de España, Italia y Alemania. La llegada del brasileño sigue al reciente debut del jugador de BarcelonaLamine Yamal, consolidando la tendencia del torneo de atraer a grandes figuras del fútbol.

Con su participación, Marcelo se sumará al prestigioso elenco de leyendas que ya dejaron su huella en la competición. Entre ellos destacan figuras de talla mundial como el brasileño Ronaldinho de Assis Moreira, el argentino Javier Saviola, los italianos Andrea Pirlo y Francesco Totti, el español Joaquín Sánchez, los belgas Eden Hazard y Radja Nainggolan, y el ucraniano Andriy Shevchenko.

LEER ARTICULO COMPLETO

