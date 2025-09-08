Misiles rusos destruyeron casa de seleccionado ucraniano: Su mujer embarazada y su hija salieron ilesas

Heorhiy Sudakov, mediocampista ucraniano que actualmente milita en Benfica, informó a través de sus redes sociales que varios misiles rusos que impactaron la noche del 7 de septiembre en Kiev destruyeron su vivienda, sin que su familia haya sufrido daños personales.

De acuerdo a lo que escribió el jugador, su mujer, embarazada de más de 7 meses, y su hija, de tres años, salieron ilesas del bombardeo-.

El edificio que fue bombardeado en Kiev sufrió graves daños, sobre todo los pisos más altos, que quedaron destruidos por completo.

Sudakov es un futbolista de 23 años que hizo toda su carrera en Shakhtar Donetsk y en este último mercado recaló en Portugal, tras fichar por Benfica, que pagó 27 millones de euros por el internacional ucraniano.

En el momento del bombardeo, el futbolista se encontraba concentrado con la selección de su país en Polonia.

En alguna ocasión, el jugador relató que en 2022 tuvo que estar durante varios días escondido en un búnker junto a su mujer, que entonces estaba embarazada de su actual hija de tres años.

De ese búnker lograron salir pasados unos días tras emprender junto a su mujer una travesía en solitario (550 kilómetros) hasta que lograron refugiarse en la ciudad de Leópolis.