Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Periodista deportivo fue despedido tras sus críticas a una árbitra

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La situación ocurrió en Rusia tras un encuentro de series menores.

Periodista deportivo fue despedido tras sus críticas a una árbitra
El periodista y comentarista deportivo ruso Alexandr Boyarski fue despedido tras unas críticas en directo contra una árbitra, a la que recomendó dedicarse a su familia y a tener hijos en lugar de dirigir partidos de fútbol

El escándalo, según escribió el digital Gazeta.ru, estalló tras un partido de dos equipos de la liga juvenil de fútbol de Rusia que disputaban jugadores entre 14 y 15 años.

El comentarista se indignó por la decisión de la árbitra de pitar un penal y expulsar a uno de los jugadores del equipo anfitrión.

Boyarski opinó que las árbitras deben dedicarse a tener hijos y a cuidar de sus maridos porque "siempre" cometen errores en el campo.

"Al fin y al cabo, existe el fútbol femenino, ahí es donde deben estar", agregó.

Poco después de expresar esos comentarios, el periodista fue despedido sin que surtieran efecto sus disculpas en las redes sociales.

El periodista también fue criticado por algunos de sus colegas, mientras que un diputado ruso llamó a la Unión de Fútbol de Rusia a investigar el incidente para evaluar la posibilidad de adoptar otras sanciones contra Boyarski

