Robinho seguirá en prisión tras nuevo portazo de la justicia en condena por violación

La justicia brasileña rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por la defensa del exfutbolista Robinho, quien seguirá encarcelado en Brasil cumpliendo una condena de nueve años de cárcel por violación.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia afirmaron que los argumentos de los abogados ya fueron tratados y rechazados hasta tres veces en la Corte Suprema y, por tanto, votaron de forma unánime por denegar su liberación anticipada.

La defensa de Robinho sostenía que la justicia brasileña no tomó en cuenta la discusión sobre la retroactividad de una ley migratoria que permite el cumplimiento en Brasil de una pena impuesta en el exterior.

Según la defensa, como la ley fue aprobada en 2017, varios años después de la violación que el exfutbolista cometió en Italia, esta no podría ser aplicada a su caso.

Robinho participó de una violación grupal contra una mujer en Milán en 2013, pero no pudo ser encarcelado entonces porque antes de conocerse la sentencia regresó a Brasil, donde la Constitución prohíbe la extradición.

El exdelantero fue condenado en 2017 y no fue arrestado hasta marzo de 2024, después de que un tribunal brasileño homologara la condena y permitiera su cumplimiento en el país sudamericano. Un día después, ingresó a la prisión de Tremembé, en el estado de São Paulo.