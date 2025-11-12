Rusia cedió un empate ante Perú en la antesala del amistoso con La Roja

La selección de Rusia cedió un empate 1-1 ante Perú este miércoles en Estadio Krestovski de San Petersburgo, en la antesala del amistoso que disputará ante La Roja, el sábado 15 de noviembre en Sochi.

Este fue el primer partido del triangular amistoso que se celebra en Rusia, con los locales, Chile y Perú como protagonistas.

Para los peruanos fue toda una odisea afrontar este compromiso, ya que llegó solo un día antes a Rusia, en un viaje de 17.000 kilómetros, pasando por París (Francia), Estambul (Turquía) y la ciudad rusa de Astraján, a orillas del mar Caspio, para evitar territorio ucraniano, antes de llegar a San Petersburgo.

En la cancha este miércoles, Rusia hizo sentir la localía, con 40 mil espectadores, y se adelantó en el marcador, con anotación de Aleksandr Golovin tras un grosero error del arquero Pedro Gallese, quien no pudo controlar la pelota en la salida peruana (18').

Golovin scores for Russia pic.twitter.com/a5Ktio0diN — CSKA Moscow Central (@CSKACentral) November 12, 2025

Rusia no pudo sostener la ventaja y permitió el empate de los sudamericanos, con un zurdazo de larga distancia de Alex Varela, quien superó la débil resistencia del guardameta Matvey Safonov (81').

El GOLAZO de ALEX VALERA con PERÚ a RUSIA 🧨🇵🇪pic.twitter.com/E3FX49m8FM — Fanáticos del Fútbol - Perú (@fanaticospe) November 12, 2025

El próximo desafío de Rusia será ante la selección de Chile, el sábado 15 de noviembre en Sochi, a las 12:00 horas (15:00 GMT).

Perú, por su parte, podrá descansar y prepararse para también enfrentar a La Roja, el martes 18 a las 14:00 horas (17:00 GMT), en la misma ciudad de Sochi.