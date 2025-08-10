Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Salah emplazó a la UEFA por su mensaje tras el asesinato del palestino Suleiman Al-Obeid

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La confederación evitó referirse al contexto de la muerte de Al-Obeid, a manos de militares israelíes.

Salah emplazó a la UEFA por su mensaje tras el asesinato del palestino Suleiman Al-Obeid
 EFE / Archivo
El futbolista egipcio Mohamed Salah utilizó las redes sociales para manifestarse por el asesinato del exjugador palestino Suleiman Al-Obeid en la Franja de Gaza, con un emplazamiento directo a la UEFA.

La estrella de Liverpool criticó el escueto mensaje de la confederación europea, que dedicó un par de renglones sobre el "Pelé palestino", omitiendo menciones al lugar y circunstancias de su muerte, a manos de fuerzas israelíes.

"¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?", disparó Salah a través de la red social X, replicando además su publicación en Instagram por medio de una captura de pantalla.

