Salah emplazó a la UEFA por su mensaje tras el asesinato del palestino Suleiman Al-Obeid

El futbolista egipcio Mohamed Salah utilizó las redes sociales para manifestarse por el asesinato del exjugador palestino Suleiman Al-Obeid en la Franja de Gaza, con un emplazamiento directo a la UEFA.

La estrella de Liverpool criticó el escueto mensaje de la confederación europea, que dedicó un par de renglones sobre el "Pelé palestino", omitiendo menciones al lugar y circunstancias de su muerte, a manos de fuerzas israelíes.

"¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?", disparó Salah a través de la red social X, replicando además su publicación en Instagram por medio de una captura de pantalla.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025