Salah emplazó a la UEFA por su mensaje tras el asesinato del palestino Suleiman Al-Obeid
La confederación evitó referirse al contexto de la muerte de Al-Obeid, a manos de militares israelíes.
La confederación evitó referirse al contexto de la muerte de Al-Obeid, a manos de militares israelíes.
El futbolista egipcio Mohamed Salah utilizó las redes sociales para manifestarse por el asesinato del exjugador palestino Suleiman Al-Obeid en la Franja de Gaza, con un emplazamiento directo a la UEFA.
La estrella de Liverpool criticó el escueto mensaje de la confederación europea, que dedicó un par de renglones sobre el "Pelé palestino", omitiendo menciones al lugar y circunstancias de su muerte, a manos de fuerzas israelíes.
"¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?", disparó Salah a través de la red social X, replicando además su publicación en Instagram por medio de una captura de pantalla.
Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE— Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025
Ver esta publicación en Instagram