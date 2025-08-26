Síguenos:
Samuel Eto'o fue denunciado por corrupción, fraude y arreglo de partidos en Camerún

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

El actual presidente de la Federación Camerunesa afronta cargos ante la FIFA, la CAF y el Minsep.

 EFE
El exdelantero Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) está en el centro de una grave controversia tras ser denunciado ante el Comité de Ética de la FIFA, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y el Ministerio de Deportes y Educación Física de Camerún (Minsep) por sus gestiones.

Una coalición de actores vinculados al balompié camerunés presentó acusaciones que incluyen corrupción, posible arreglo de partidos de la segunda división, fraude fiscal en España de 4.4 millones de dólares, silenciar a la oposición, manipulación electoral y conflicto de interés con la empresa de apuestas rusa 1xBet.

De acuerdo con los documentos presentados, también se le atribuye a Eto'o un presunto desvío de 1,5 millones de dólares obtenidos por partidos amistosos de la selección.

Los demandantes, representados por el abogado internacional Emmanuel Nsahlai, solicitaron a la FIFA que suspenda provisionalmente a al exdelantero de sus funciones, mientras que a la CAF le pidieron apartarlo de su Comité Ejecutivo y al Minsep la aplicación de la ley nacional junto a una revisión de los estatutos de la Fecafoot.

