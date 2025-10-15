Se dieron a conocer los 25 finalistas del Golden Boy 2025
El premio galardona al mejor jugador menor de 21 años del planeta.
Tres jugadores de Real Madrid, el español Dean Huijsen, el turco Arda Guler y el argentino Franco Mastantuono, y uno de Barcelona, el español Pau Cubarsí, figuraron entre los 25 finalistas que compiten por heredar el Golden Boy —premio al mejor joven menor de 21 años— que ganó Lamine Yamal en 2024.
El internacional español no pudo repetir premio; por eso no apareció en la lista que el diario Tuttosport, organizador del galardón, publicó este miércoles tras un evento que tuvo lugar en Génova (norte) y al que asistió el francés Patrick Vieira, entrenador del equipo de esa ciudad.
En la lista destacó un nombre como principal favorito, el del francés Désiré Doué, protagonista con PSG, que levantó en junio su primera Liga de Campeones.
Competencia le harán Cubarsí, Mastantuono, Guler y Huijsen, que conformaron la lista de cuatro jugadores de LaLiga, la segunda competición más representada, solo por detrás de la Premier League, presente con nueve jugadores.
Son Francia e Inglaterra los países con más futbolistas presentes, con cinco cada uno. Dos presentaron Italia, España, Turquía y Portugal.
El campeón se conocerá a mediados de noviembre, cuando 50 medios de comunicación y periodistas europeos voten entre los candidatos de esta lista elaborada por el índice Football Benchmark Index, un algoritmo que valora parámetros y determina a los mejores.
El famoso índice compone una lista de 20 jugadores y el propio diario corrige cualquier posible “injusticia” presentando cinco nombres que completan la selección.
Esos cinco nombres, en esta ocasión, fueron los de Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Francesco Pio Esposito (Inter), Rodrigo Mora (Oporto), Giovanni Leoni (Liverpool) y Aleksandar Stankovic (Brujas).
- Lista completa de finalistas:
PAU CUBARSÍ - Barcelona
DÉSIRÉ DOUÉ - Paris Saint-Germain
DEAN HUIJSEN - Real Madrid
KENAN YILDIZ - Juventus Turín
MYLES LEWIS-SKELLY - Arsenal
WARREN ZAÏRE-EMERY - Paris Saint-Germain
ARDA GÜLER - Real Madrid
FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
ETHAN NWANERI - Arsenal
JORREL HATO - Chelsea
GEOVANY QUENDA - Sporting Portugal
ESTÊVÃO - Chelsea
LENY YORO - Manchester United
SENNY MAYULU - Paris Saint-Germain
NICO O'REILLY - Manchester City
ELIESSE BEN SEGHIR - Bayer 04 Leverkusen
VICTOR FROHOLDT - Oporto
LUCAS BERGVALL - Tottenham Hotspur
ARCHIE GRAY - Tottenham Hotspur
MAMADOU SARR - RC Estrasburgo
Wild Card del Golden Boy 2025
JOBE BELLINGHAM - Borussia Dortmund
FRANCESCO PIO ESPOSITO - Inter
RODRIGO MORA - Oporto
GIOVANNI LEONI - Liverpool
ALEKSANDAR STANKOVIĆ - Club Brujas.