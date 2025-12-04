Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Sevilla contó con Alexis en ajustado triunfo sobre equipo de cuarta división en la Copa del Rey

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Gabriel Suazo no fue considerado para el duelo con Extremadura por lesión.

El próximo rival en tercera ronda se definirá por sorteo.

Sevilla contó con Alexis en ajustado triunfo sobre equipo de cuarta división en la Copa del Rey
 @sevillafc
Sevilla, con Alexis Sánchez jugando todo el partido y sin el lesionado Gabriel Suazo, avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey tras un ajustado triunfo por 1-2 sobre Extremadura, equipo de la cuarta división del fútbol español.

El equipo dirigido por Matías Almeyda encontró una fuerte resistencia en el Estadio "Fernando de la Hera", pero encontró ventaja con polémica, con el gol de Alfon González, quien se ubicaba en dudosa posición, en un duelo que no contó con VAR (31').

Asimismo, Issac Romero (44') sacó un potente remate sobre el cierre del primer tiempo para aumentar la diferencia a favor del equipo de los chilenos.

En el complemento, Extremadura metió presión a los andaluces con el descuento marcado por el argentino Giovanni Zarfino en el 47', y luchó por la remontada, aunque no encontró respuestas ante el juego de los forastero en el resto del partido. 

Alexis, por su parte, disputó todo el encuentro y mostró su experiencia, con constantes diálogos con sus compañeros. 

El próximo rival de Sevilla en la Copa del Rey se definirá por sorteo, el cual se realizará el martes 9 de diciembre a las 09:00 horas (12:00 GMT).

El siguiente partido del equipo de Alexis será este domingo, ante Valencia por la fecha 15 de La Liga, a las 12:15 horas (15:15 GMT).

