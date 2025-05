Son y la Europa League con Tottenham: Digamos que sí, soy una leyenda del club

Son Heung-min evidenció su inmensa alegría por finalmente ser campeón con Tottenham, nada menos que de la Europa League, con múltiples palabras de agradecimiento al equipo e hinchas por el apoyo rumbo al histórico título.

"Hace 17 años que nadie lo hacía (ganar un título con el club). Con jugadores tan increíbles, lograrlo hoy... Digamos que soy una leyenda sólo por hoy. Después de ganar este trofeo, probablemente sí me considero una leyenda de este club. Solo queda celebrar y disfrutar el momento", dijo a TNT Sports UK.

Son describió la sensación como "increíble", indicando que "es por lo que siempre soñé, y hoy es el día en que sucedió. El sueño se hizo realmente, realmente realidad. Soy el hombre más feliz del mundo".

El delantero también tuvo palabras de elogio para sus compañeros y el cuerpo técnico, destacando la unidad del grupo: "Siempre nos mantuvimos unidos, con las lesiones, con los jóvenes que siempre dieron un paso al frente. Siempre quise darles buenos consejos, hablar positivamente. Tengo mucha suerte de tener un grupo de jugadores tan increíble conmigo".

"Sentí la presión, lo deseaba tanto. Los últimos siete días estuve soñando con este partido. Finalmente sucedió, puedo dormir tranquilo ahora. Estoy muy orgulloso de ser coreano y ganar el trofeo. Quiero agradecer a los aficionados coreanos; eran las 4:00 de la mañana allá y me apoyaban como locos, como una familia", relató.

Incluso hubo tiempo para una mención a su excompañero y amigo Harry Kane, quien también rompió su "maldición" de títulos al campeonar con Bayern Múnich en Alemania: "Tenemos diferentes trofeos, pero una amistad y una asociación increíbles. Estaba muy feliz de que él ganara su primer trofeo. ¡Harry, nosotros también ganamos!", dijo Son con una sonrisa y un pulgar arriba.

