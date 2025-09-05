Suárez fue sancionado con seis partidos por su escupitajo en la final de la Leagues Cup

El uruguayo Luis Suárez, delantero de Inter Miami, recibió este viernes una suspensión de seis partidos por escupir a un miembro del cuerpo técnico de Seattle Sounders durante los incidentes ocurridos al término de la final de la Leagues Cup, según anunció el torneo.

También fue sancionado Sergio Busquets, en su caso por "conducta violenta", con una suspensión de dos partidos. Al argentino Tomás Avilés le cayeron otros tres partidos, también por "conducta violenta".

Los tres, que recibirán además multas económicas, deberán cumplir su sanción en la próxima o próximas ediciones de la Leagues Cup.

Este domingo pasado, al concluir la final de la Leagues Cup en la que Seattle Sounders salió campeón por 3-0, algunos jugadores y otros miembros de los dos equipos participaron en una pelea.

El delantero uruguayo pidió disculpas este jueves en un comunicado por su conducta: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club, que tampoco merece verse afectado por algo así".

"Apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", aseguró Suárez. "Quiero pedir disculpas por mi comportamiento", añadió.

También se pronunció sobre el incidente Inter Miami, que distribuyó un comunicado en el que "condena los altercados acontecidos tras la final de la Leagues Cup".

"Estas acciones no representan los valores de nuestro deporte y reiteramos nuestro compromiso con mantener los más altos estándares de deportividad dentro y fuera de la cancha", apuntó el club.