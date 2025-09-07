Superó a Van Persie: Memphis Depay se convirtió en el máximo goleador de Países Bajos
El delantero de Corinthians anotó ante Lituania.
Memphis Depay, delantero de Países Bajos, se convirtió este domingo en el máximo goleador histórico de su selección tras marcar su tanto número 51 a Lituania, superando así a su compatriota Robin van Persie.
Depay abrió el marcador a los 12 minutos, cuando aprovechó un centro desde la banda izquierda de Cody Gakpo. Con una certera volea desde el punto penal, adelantó a su equipo.
¡ES LA FIGURA DEL TIMAO! Depay apareció dentro del área y marcó el 1-0 de Países Bajos sobre Lituania.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025
📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7BEfki0H8Y
Por detrás deja a Robin van Persie, con 50 aciertos, y a Klaas-Jan Huntelaar, quien ocupa la tercera posición de la lista con 42 dianas.
MEMPHIS, 𝐀𝐋𝐋-𝐓𝚰𝐌𝐄 𝐓𝐎𝐏 𝐒𝐂𝐎𝐑𝐄𝐑! 🦁🇳🇱#NothingLikeOranje pic.twitter.com/81wrdx5aEk— OnsOranje (@OnsOranje) September 7, 2025