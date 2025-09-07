Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Superó a Van Persie: Memphis Depay se convirtió en el máximo goleador de Países Bajos

Publicado:
| Periodista Digital: EFE / Cooperativa.cl

El delantero de Corinthians anotó ante Lituania.

Superó a Van Persie: Memphis Depay se convirtió en el máximo goleador de Países Bajos
Memphis Depay, delantero de Países Bajos, se convirtió este domingo en el máximo goleador histórico de su selección tras marcar su tanto número 51 a Lituania, superando así a su compatriota Robin van Persie.

Depay abrió el marcador a los 12 minutos, cuando aprovechó un centro desde la banda izquierda de Cody Gakpo. Con una certera volea desde el punto penal, adelantó a su equipo.

Por detrás deja a Robin van Persie, con 50 aciertos, y a Klaas-Jan Huntelaar, quien ocupa la tercera posición de la lista con 42 dianas.

