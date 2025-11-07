Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

Tiago Nunes apareció entre los candidatos a mejor DT del mundo según la IFFHS

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exentrenador de Universidad Católica destacó a nivel internacional por su campaña 2025.

Tiago Nunes apareció entre los candidatos a mejor DT del mundo según la IFFHS
 Photosport
En portada

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) continuó con el anuncio de las categorías para sus premios 2025 y el técnico Tiago Nunes entró dentro de los candidatos a ser nombrado el mejor entrenador masculino del mundo.

El brasileño, DT de Universidad Católica hasta el 25 de mayo, figuró en el listado de 20 nominados, gracias a un año donde el gran logro fue llegar hasta semifinales de la Copa Libertadores con Liga de Quito, su actual club.

La lista presentó una mayor cuota de entrenadores del fútbol europeo, con nombres como Luis Enrique, Hansi Flick, Xabi Alonso o Mikel Arteta, entre otros.

En tanto, los otros entrenadores de clubes sudamericanos en carrera son Abel Ferreria (Palmeiras), Filipe Luís (Flamengo) y Gustavo Costas (Racing), además del argentino Diego Simeone y el uruguayo Vicente Sánchez que dirigen en España y México.

Un jurado conformado por periodistas deportivos de 120 países determinarán a los ganadores de las diversas categorías, cuyos ganadores serán revelados a partir del 15 de enero de 2026.

- Revisa la lista completa de candidatos a mejor DT según la IFFHS:

  • Antonio Conte (Italia), Napoli
  • Diego Simeone (Argentina), Atlético de Madrid
  • Enzo Maresca (Italia), Chelsea
  • Hansi Flick (Alemania), FC Barcelona
  • Luis Enrique (España), París Saint-Germain
  • Mikel Arteta (España), Arsenal
  • Simone Inzaghi (Italia), Inter de Milán / Al Hilal
  • Unai Emery (España), Aston Villa
  • Vincent Kompany (Bélgica), Bayern Múnich
  • Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen / Real Madrid
  • Abel Ferreira (Portugal), Palmeiras
  • Filipe Luís (Brasil), Flamengo
  • Gustavo Costas (Argentina), Racing Club
  • Tiago Nunes (Brasil), Universidad Católica / Liga de Quito
  • Vicente Sánchez (Uruguay), Cruz Azul
  • Jesper Sorensen (Dinamarca), Vancouver Whitecaps
  • Matias Jaisle (Alemania), Al Ahli Saudi
  • Shigetoshi Hasebe (Japón), Kawasaki Frontale
  • Krunoslav Jurcic (Croacia), Pyramids
  • Miguel Cardoso (Portugal), Mamelodi Sundowns

