Tiago Nunes apareció entre los candidatos a mejor DT del mundo según la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) continuó con el anuncio de las categorías para sus premios 2025 y el técnico Tiago Nunes entró dentro de los candidatos a ser nombrado el mejor entrenador masculino del mundo.

El brasileño, DT de Universidad Católica hasta el 25 de mayo, figuró en el listado de 20 nominados, gracias a un año donde el gran logro fue llegar hasta semifinales de la Copa Libertadores con Liga de Quito, su actual club.

La lista presentó una mayor cuota de entrenadores del fútbol europeo, con nombres como Luis Enrique, Hansi Flick, Xabi Alonso o Mikel Arteta, entre otros.

En tanto, los otros entrenadores de clubes sudamericanos en carrera son Abel Ferreria (Palmeiras), Filipe Luís (Flamengo) y Gustavo Costas (Racing), además del argentino Diego Simeone y el uruguayo Vicente Sánchez que dirigen en España y México.

Un jurado conformado por periodistas deportivos de 120 países determinarán a los ganadores de las diversas categorías, cuyos ganadores serán revelados a partir del 15 de enero de 2026.

- Revisa la lista completa de candidatos a mejor DT según la IFFHS: