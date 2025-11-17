Trump volvió a amenazar con retirar sedes del Mundial 2026 en ciudades demócratas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes sus amenazas de retirar a ciudades con alcaldes demócratas como sedes del Mundial 2026 si las considera inseguras, luego de sus a San Francisco, Seattle y Boston en los últimos meses.

Trump habló con la prensa en el Despacho Oval, acompañado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

"Si creemos que va a haber algún indicio de problemas, le pediría a Gianni que lo traslade a otra ciudad", dijo el mandatario estadounidense.

"Si creemos que habrá un problema en Seattle, donde tienen a una alcaldesa muy, muy liberal, casi comunista (...) si creemos que va a haber un problema, Gianni, ¿puedo decir que moveremos (la sede)? No creo que vayan a tener este problema, pero vamos a trasladar el evento a un lugar donde sea apreciado y seguro", añadió sobre la reciente elección de Katie Wilson, de la rama socialista del Partido Demócrata.

Trump, asimismo, instó a alcaldes y gobernadores demócratas a que pidan ayuda federal para desplegar tropas en sus ciudades para garantizar la seguridad. El mandatario se refirió entonces a la criminalidad en Los Ángeles y California.

"Si hay siquiera un indicio de problema, queremos intervenir antes de que ocurra. Queremos que todo sea totalmente seguro para Gianni, la FIFA y toda la gente maravillosa que estará allí", agregó Trump.

Pese a la firmeza que se esgrimió desde la FIFA tras las primeras amenazas de Trump, Infantino no descartó la posibilidad de complacer los deseos del presidente en caso de ser necesario.

El mandamás del ente rector señaló que para la FIFA la seguridad "es la prioridad número uno", pues "debemos asegurarnos de que todos los aficionados que lleguen del extranjero o que ya estén aquí puedan vivir una celebración del deporte. Y esto solo se puede lograr con una seguridad del 100 cien por ciento".