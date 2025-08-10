Síguenos:
"UEFA mafia": Hinchas de Crystal Palace protestaron por su exclusión de Europa League

Aprovechando la Community Shield ante Liverpool, los hinchas de Crystal Palace protestaron por la exclusión de su equipo de la Europa League, por vía administrativa, por las normas de multipropiedad infringidas por John Textor, también dueño de Olympique de Lyon que no logró desprenderse del cuadro inglés dentro de los plazos para evitar la sanción.

Los fanáticos encendieron bengalas y desplegaron un lienzo gigante que versó "UEFA mafia", junto a un logo modificado de la confederación europea.

