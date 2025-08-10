"UEFA mafia": Hinchas de Crystal Palace protestaron por su exclusión de Europa League
Publicado:
Fotos Destacadas
El imparable Lucas Assadi lideró aplastante goleada de la U sobre Unión Española
El paso del Team Chile en la inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Incendios forestales afectan distintas zonas de Grecia: Al menos tres fallecidos
Fotos Recientes
"UEFA mafia": Hinchas de Crystal Palace protestaron por su exclusión de Europa League
Con varias ausencias: La formación de Colo Colo para visitar a Everton en Viña del Mar
El paso del Team Chile en la inauguración de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Aprovechando la Community Shield ante Liverpool, los hinchas de Crystal Palace protestaron por la exclusión de su equipo de la Europa League, por vía administrativa, por las normas de multipropiedad infringidas por John Textor, también dueño de Olympique de Lyon que no logró desprenderse del cuadro inglés dentro de los plazos para evitar la sanción.
Los fanáticos encendieron bengalas y desplegaron un lienzo gigante que versó "UEFA mafia", junto a un logo modificado de la confederación europea.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados