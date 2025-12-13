"¡Ustedes no saben nada de fútbol!": El ataque de furia del DT de Pyramids tras perder con Flamengo

La derrota de Pyramids por 2-0 ante Flamengo en la semifinal de la Copa Intercontinental dejó los ánimos caldeados en el equipo egipcio. El entrenador croata Krunoslav Jurčić no ocultó su frustración y protagonizó un escandaloso episodio en la conferencia de prensa posterior al partido, donde cargó duramente contra los medios de comunicación.

El técnico se mostró irritado desde el inicio de la ronda de preguntas, pero la situación escaló cuando un periodista local le consultó en árabe sobre la gestión de las sustituciones. Jurčić interrumpió al profesional antes de que terminara su frase y lanzó una dura acusación: "¡Ustedes no entienden nada de fútbol! ¡Cero!".

"Disculpa... Yo no quiero este tipo de preguntas. Mira, llegamos a la semifinal de la Copa Intercontinental. No quiero preguntas sobre en qué minuto cambié jugadores. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué quieren?", reclamó el estratega visiblemente alterado, de acuerdo a lo consignado en Globo Esporte.

El entrenador continuó con su descargo, defendiendo la magnitud del logro de su equipo pese a la caída. "Vamos, enfrentamos a Flamengo en una semifinal y él está preguntando sobre cambiar después de 75 minutos. ¿Qué quieren? Vamos, dos preguntas más y me voy", amenazó Jurčić antes de cerrar su intervención.

Pyramids, actual campeón de la Liga de Campeones de la CAF, cerró así su participación en el torneo tras un histórico camino que incluyó victorias sobre Auckland City y Al Ahli, pero que terminó con un sabor amargo tanto en la cancha como en los micrófonos.