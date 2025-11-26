[VIDEO] Duelo en Bolivia terminó en batalla campal: Policía usó gas pimienta y hubo 17 expulsados

El partido que disputaron Real Oruro y Blooming de Santa Cruz, de la Primera División Profesional de Bolivia, terminó en una pelea campal con la intervención de la Policía que usó gas pimienta y que terminó con 17 expulsados entre jugadores y cuerpo técnico de ambos equipos.

El suceso se produjo después de la finalización del partido de vuelta igualado a dos goles, en el Estadio "Jesús Bermúdez" de la ciudad de Oruro, situado a 3.800 metros sobre el nivel del mar, y que dio el pase a Blooming para disputar las semifinales del torneo corto, gracias al marcador global de 3-4.

Tras un entrevero, se formó un tumulto en el que, inicialmente, varios agentes de la Policía trataron de separar los dos bandos con sus escudos, pero la tensión escaló al punto de que algunos integrantes del cuerpo técnico de los dos equipos se fueron a los puños.

Cuando todo se caldeó, la Policía echó gas pimienta a los más exaltados que, pese a los efectos del químico, siguieron en la pelea.

