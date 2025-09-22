Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Escándalo: Arquero le tocó el trasero a su rival y se fue expulsado

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Gonzalo Falcón se fue a las duchas luego de que el árbitro viera la acción.

[VIDEO] Escándalo: Arquero le tocó el trasero a su rival y se fue expulsado
Un insólito hecho se dio en el fútbol de Paraguay luego de que el arquero de Deportivo Recoleta Gonzalo Falcón se fuera expulsado del partido ante Atlético Tembetary por agarrarle el trasero a un jugador rival.

A los 78 minutos de acción, en la previa de un tiro de esquina, el defensor Sebastián Olmedo intentó molestar una posible salida de Falcón y el arquero reaccionó de mala manera, ya que le apretó el trasero a su rival con su guante izquierdo.

El juez del partido, Giancarlo Juliadoza, vio la acción y lo expulsó inmediatamente.

Mira acá el video

 

