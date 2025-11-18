[VIDEO] Estados Unidos le metió cuatro goles a Uruguay en el primer tiempo del amistoso en Tampa

Un inesperado resultado le propinó la selección de Estados Unidos a Uruguay en el primer tiempo del amistoso disputado en el "Raymond James" Stadium de Tampa. Con goles de Sebastian Berhalter, Diego Luna y un doblete de Alexander Freeman los dirigidos por Mauricio Pochettino superaron a un rival que descontó 4-1 en los descuentos gracias a Giorgian De Arrascaeta.

