Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.9°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Estados Unidos le metió cuatro goles a Uruguay en el primer tiempo del amistoso en Tampa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El equipo de Marcelo Bielsa sufrió en el partido preparativo al Mundial de 2026.

[VIDEO] Estados Unidos le metió cuatro goles a Uruguay en el primer tiempo del amistoso en Tampa
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un inesperado resultado le propinó la selección de Estados Unidos a Uruguay en el primer tiempo del amistoso disputado en el "Raymond James" Stadium de Tampa. Con goles de Sebastian Berhalter, Diego Luna y un doblete de Alexander Freeman los dirigidos por Mauricio Pochettino superaron a un rival que descontó 4-1 en los descuentos gracias a Giorgian De Arrascaeta.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de U.S. Soccer MNT (@usmnt)

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada