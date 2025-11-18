[VIDEO] Estados Unidos le metió cuatro goles a Uruguay en el primer tiempo del amistoso en Tampa
El equipo de Marcelo Bielsa sufrió en el partido preparativo al Mundial de 2026.
Un inesperado resultado le propinó la selección de Estados Unidos a Uruguay en el primer tiempo del amistoso disputado en el "Raymond James" Stadium de Tampa. Con goles de Sebastian Berhalter, Diego Luna y un doblete de Alexander Freeman los dirigidos por Mauricio Pochettino superaron a un rival que descontó 4-1 en los descuentos gracias a Giorgian De Arrascaeta.
