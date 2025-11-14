[VIDEO] Son lideró a Corea del Sur con golazo al ángulo ante Bolivia
El experimentado delantero abrió la cuenta con un tiro libre impecable.
La selección de Corea del Sur derrotó por 2-0 a Bolivia en el marco de su amistoso internacional por la fecha FIFA, con la figura de Son Heung-Min brillando gracias a un golazo de tiro libre.
El exdelantero de Tottenham, actualmente en Los Angeles FC, abrió la cuenta con un remate directo al ángulo en el minuto 57', imposible para la volada de Guillermo Viscarra.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 1-0 🇧🇴볼리비아— theKFA (@theKFA) November 14, 2025
손흥민 존에서 터진 손흥민의 마스터피스!
말 그대로 아름다운 골입니다!✨
📺TV조선, 쿠팡플레이, tvN#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 pic.twitter.com/3G0GRuz9Ny
A los 88', los centrales bolivianos fallaron al tratar de interceptar un balón y permitieron la entrada de Cho Gue-Sung hasta el área chica para aumentar la diferencia.
[GOAL] 대한민국🇰🇷 2-0 🇧🇴볼리비아— theKFA (@theKFA) November 14, 2025
1년 8개월만의 복귀전 그리고 득점
조규성의 간절함이 대한민국에 추가골을 선사합니다!✨
📺TV조선, 쿠팡플레이, tvN#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 pic.twitter.com/k8wGX0ejfY
La gira del cuadro sudamericano para seguir su preparación rumbo al repechaje mundialista tendrá como segunda y última parada Japón, con un duelo ante los locales el martes 18 de noviembre a las 07:15 horas de Chile (10:15 GMT).