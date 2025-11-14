Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEO] Son lideró a Corea del Sur con golazo al ángulo ante Bolivia

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El experimentado delantero abrió la cuenta con un tiro libre impecable.

[VIDEO] Son lideró a Corea del Sur con golazo al ángulo ante Bolivia
 Captura
La selección de Corea del Sur derrotó por 2-0 a Bolivia en el marco de su amistoso internacional por la fecha FIFA, con la figura de Son Heung-Min brillando gracias a un golazo de tiro libre.

El exdelantero de Tottenham, actualmente en Los Angeles FC, abrió la cuenta con un remate directo al ángulo en el minuto 57', imposible para la volada de Guillermo Viscarra.

A los 88', los centrales bolivianos fallaron al tratar de interceptar un balón y permitieron la entrada de Cho Gue-Sung hasta el área chica para aumentar la diferencia.

La gira del cuadro sudamericano para seguir su preparación rumbo al repechaje mundialista tendrá como segunda y última parada Japón, con un duelo ante los locales el martes 18 de noviembre a las 07:15 horas de Chile (10:15 GMT).

