[VIDEOS] Los nominados para el Premio Puskás a mejor gol del año

A través de su sitio web oficial, la FIFA completó las nominaciones de los Premios The Best 2025 con las categorías a mejor gol de año, llamados premio Puskás y Marta, en fútbol masculino y femenino, respectivamente.

Dentro de los nominados al Puskás destacan nombres como Lamine Yamal, Declan Rice o Santiago Montiel, en una lista que incluye anotaciones en Sudamérica, Europa, Norteamérica, Africa y Asia.

- Revisa los goles nominados a los Puskás:

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

QUE GO-LA-ÇOOOOO!



Alerrandro, do Vitória, fez essa pintura aí contra o Cruzeiro. Vale Puskás? pic.twitter.com/e78uGBvDzq — ge (@geglobo) August 20, 2024

Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025

OJO con este candidato... ¡ESTE GOLAZO INFERNAL DE DEIOLA A PURO TOQUE PARA EL 3-0 DE CAGLIARI VS. VENEZIA FUE NOMINADO AL PUSKÁS!pic.twitter.com/yMo2YoWp3P — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Pedro de la Vega | Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio de 2025

⭐ ¡¡PEPO DE LA VEGA DENTRO DE LOS 11 NOMINADOS PARA GANAR EL PREMIO PUSKAS DE LA FIFA!! ⭐ El crack argentino ex-Lanús se lució con esta VOLEA AL ÁNGULO vs. Cruz Azul por la Leagues Cup... ¿GANA PEPO?pic.twitter.com/2RPENPN2Q5 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Santiago Montiel | Independiente vs Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025

🤩 ¡NOMINADO AL PUSKÁS 2025! ¿Se acuerdan de la infernal chilena de Santiago Montiel ante Independiente Rivadavia? ¡Competirá por quedarse con el premio al mejor gol del año!



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQpic.twitter.com/qM41SOIZKY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025

Amr Nasser está na corrida ao prémio Puskas ✨pic.twitter.com/bk1nNNHiEX — Cabine Desportiva (@CabineSport) November 13, 2025

Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025

🤯🇲🇽 QUÉ GOLAZO METIÓ CARLOS ORRANTIA ANTE QUERETARO!



De volea y al ángulo, siguen los golazos en la Liga MX. 🚬



pic.twitter.com/Bijvd8E7iT — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 17, 2025

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025

¡EL GOLAZO DEL MUNDIAL DE CLUBES QUE PELEA POR EL PUSKAS! Lucas Ribeiro gambeteó y sorprendió al mundo con su VELOCIDAD para abrir el partido, en la derrota 4-3 del Mamelodi Sundowns ante Borussia Dortmund.pic.twitter.com/7KEpxzHtxK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Declan Rice | Arsenal vs Real Madrid | 8 de abril de 2025

HIPNÓTICO TIRO LIBRE: Por esta OBRA DE ARTE ante Real Madrid, en los cuartos de final de la Champions League, Declan Rice fue nominado al Puskas. Ojo, ese día el crack del Arsenal metió otro golazo... ¡También de tiro libre!pic.twitter.com/evGlEY21Yh — SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025

Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025

Satu-satunya gol Persija lewat sepakan jarak jauh Rizky Ridho malam tadi 🤯⚽️#BRILiga1 #Persija pic.twitter.com/TexfosDqNk — Persija Jakarta (@Persija_Jkt) March 10, 2025

Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025

Trendyol Süper Lig'de şubat ayının en güzel golü, sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız anketler sonucunda sizin oylarınızla belli oldu. 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐮𝐞𝐬💫 pic.twitter.com/7phkc8WBcS — Trendyol Süper Lig (@superlig) March 1, 2025

Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025