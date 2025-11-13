Síguenos:
Deportes | Fútbol | Internacional

[VIDEOS] Los nominados para el Premio Puskás a mejor gol del año

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las votaciones online quedaron abiertas.

[VIDEOS] Los nominados para el Premio Puskás a mejor gol del año
En portada

A través de su sitio web oficial, la FIFA completó las nominaciones de los Premios The Best 2025 con las categorías a mejor gol de año, llamados premio Puskás y Marta, en fútbol masculino y femenino, respectivamente.

Dentro de los nominados al Puskás destacan nombres como Lamine Yamal, Declan Rice o Santiago Montiel, en una lista que incluye anotaciones en Sudamérica, Europa, Norteamérica, Africa y Asia.

- Revisa los goles nominados a los Puskás:

Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024

Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025

  • Pedro de la Vega | Cruz Azul vs Seattle Sounders | 31 de julio de 2025
  • Santiago Montiel | Independiente vs Independiente Rivadavia | 11 de mayo de 2025
  • Amr Nasser | Al Ahly vs Pharco | 17 de abril de 2025
  • Carlos Orrantía | Querétaro vs Atlas | 16 de abril de 2025
  • Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund | 21 de junio de 2025
  • Declan Rice | Arsenal vs Real Madrid | 8 de abril de 2025
  • Rizky Ridho | Persija Jakarta vs Arema | 9 de marzo de 2025
  • Kévin Rodrigues | Kasımpaşa vs Rizespor | 9 de febrero de 2025
  • Lamine Yamal | Espanyol vs Barcelona | 15 de mayo de 2025

