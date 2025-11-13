[VIDEOS] Los nominados para el Premio Puskás a mejor gol del año
Las votaciones online quedaron abiertas.
A través de su sitio web oficial, la FIFA completó las nominaciones de los Premios The Best 2025 con las categorías a mejor gol de año, llamados premio Puskás y Marta, en fútbol masculino y femenino, respectivamente.
Dentro de los nominados al Puskás destacan nombres como Lamine Yamal, Declan Rice o Santiago Montiel, en una lista que incluye anotaciones en Sudamérica, Europa, Norteamérica, Africa y Asia.
- Revisa los goles nominados a los Puskás:
Alerrandro | Vitória-Cruzeiro | 19 de agosto de 2024
QUE GO-LA-ÇOOOOO!— ge (@geglobo) August 20, 2024
Alerrandro, do Vitória, fez essa pintura aí contra o Cruzeiro. Vale Puskás? pic.twitter.com/e78uGBvDzq
Alessandro Deiola | Cagliari vs Venezia | 18 de mayo de 2025
OJO con este candidato... ¡ESTE GOLAZO INFERNAL DE DEIOLA A PURO TOQUE PARA EL 3-0 DE CAGLIARI VS. VENEZIA FUE NOMINADO AL PUSKÁS!pic.twitter.com/yMo2YoWp3P— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025
⭐ ¡¡PEPO DE LA VEGA DENTRO DE LOS 11 NOMINADOS PARA GANAR EL PREMIO PUSKAS DE LA FIFA!! ⭐ El crack argentino ex-Lanús se lució con esta VOLEA AL ÁNGULO vs. Cruz Azul por la Leagues Cup... ¿GANA PEPO?pic.twitter.com/2RPENPN2Q5— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025
🤩 ¡NOMINADO AL PUSKÁS 2025! ¿Se acuerdan de la infernal chilena de Santiago Montiel ante Independiente Rivadavia? ¡Competirá por quedarse con el premio al mejor gol del año!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025
📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYBaMQpic.twitter.com/qM41SOIZKY
Amr Nasser está na corrida ao prémio Puskas ✨pic.twitter.com/bk1nNNHiEX— Cabine Desportiva (@CabineSport) November 13, 2025
🤯🇲🇽 QUÉ GOLAZO METIÓ CARLOS ORRANTIA ANTE QUERETARO!— All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 17, 2025
De volea y al ángulo, siguen los golazos en la Liga MX. 🚬
pic.twitter.com/Bijvd8E7iT
¡EL GOLAZO DEL MUNDIAL DE CLUBES QUE PELEA POR EL PUSKAS! Lucas Ribeiro gambeteó y sorprendió al mundo con su VELOCIDAD para abrir el partido, en la derrota 4-3 del Mamelodi Sundowns ante Borussia Dortmund.pic.twitter.com/7KEpxzHtxK— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025
HIPNÓTICO TIRO LIBRE: Por esta OBRA DE ARTE ante Real Madrid, en los cuartos de final de la Champions League, Declan Rice fue nominado al Puskas. Ojo, ese día el crack del Arsenal metió otro golazo... ¡También de tiro libre!pic.twitter.com/evGlEY21Yh— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025
Satu-satunya gol Persija lewat sepakan jarak jauh Rizky Ridho malam tadi 🤯⚽️#BRILiga1 #Persija pic.twitter.com/TexfosDqNk— Persija Jakarta (@Persija_Jkt) March 10, 2025
Trendyol Süper Lig'de şubat ayının en güzel golü, sosyal medya hesaplarımızda yaptığımız anketler sonucunda sizin oylarınızla belli oldu. 𝐊𝐞𝐯𝐢𝐧 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐢𝐠𝐮𝐞𝐬💫 pic.twitter.com/7phkc8WBcS— Trendyol Süper Lig (@superlig) March 1, 2025
NO PODÍA NO ESTAR LAMINE: ¡ESTE GOLAZO DE YAMAL VS. ESPANYOL CON EL QUE BARCELONA SALIÓ CAMPEÓN DE #LALIGA FUE NOMINADO AL PREMIO PUSKÁS! ¿SE LO LLEVA?pic.twitter.com/BhDergVBCN— SportsCenter (@SC_ESPN) November 13, 2025