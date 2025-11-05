Iván Zamorano: A Yamal no lo ficho para Real Madrid, no tiene la clase de nuestro club

El exdelantero de Real Madrid Iván Zamorano fue parte del programa español "El Chiringuito" y en la oportunidad fue consultado sobre la posibilidad de fichar al delantero de FC Barcelona Lamine Yamal para el cuadro merengue.

Y su respuesta sorprendió: "No, a Lamine Yamal no lo ficho. Lamine Yamal es un crack, pero para mí Lamine Yamal no tiene la esencia de lo que es un jugador de Real Madrid. Yo ficharía a Pedri. Es muy sencillo, habla lo justo. Creo que ahí hay un jugador que tiene la esencia, el alma de Real Madrid. Lamine Yamal no es la esencia ni el alma de un jugador Real Madrid. Al Barça sí, bien, pero a Real Madrid no. Real Madrid es otra historia, Real Madrid es otro club completamente distinto", dijo el excapitán de la selección chilena.

"Significa que la esencia de Real Madrid es un es un equipo con clase, con cultura, y para mí los jugadores que juegan en Real Madrid tienen que representar eso", añadió.

"Entonces un chico de 16 años, 17 años que a estas alturas se le den estas luces por lo que habla... Creo que lo primero que hay que hacer es demostrar en la cancha", complementó.

Y tras ello, apuntó a FC Barcelona: "Por eso digo que es el momento en donde el club, que su lema es 'Más que un club', tiene que tratar de encaminarlo, porque así va a ser simplemente un gran jugador. Pero no los jugadores que dejan un legado, o sea, están hechos de otra estirpe", cerró.