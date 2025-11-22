Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Iván Zamorano

Iván Zamorano eligió a Marcelo Salas como su compañero ideal en el ataque

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

"Bam Bam" escogió al once ideal entre los ex compañeros que tuvo a lo largo de su carrera.

Iván Zamorano eligió a Marcelo Salas como su compañero ideal en el ataque
 @fifacom_es (Archivo)
El ex delantero nacional Iván Zamorano participó en una dinámica donde escogió el once ideal de sus compañeros en su época como profesional, sorprendiendo con la inclusión de dos chilenos.

En conversación con Picado TV que "Bam Bam" fue poco a poco nombrando jugadores, partiendo por el arquero Gianluca Pagliuca, subcampeón del mundo con Italia en 1994, quien coincidió con el atacante en Inter de Milán.

En defensa, el nacional se inclinó por otros dos "neroazzurri": Javier Zanetti (lateral derecho) y Giuseppe Bergomi (central). Junto al tano puso al otrora capitán del Real Madrid, Fernando Hierro, y en el lateral izquierdo a su compañero en la Roja, Francisco "Murci" Rojas.

Para el mediocampo, seleccionó a los argentinos Fernando Redondo (Real Madrid) y Diego Pablo Simeone (Inter de Milán), al italiano Roberto Baggio (Inter) y al croata Davor Suker, ex compañero suyo en Sevilla y el elenco merengue.

En cuanto al ataque, Zamorano se puso a él mismo y a su compatriota Marcelo Salas, con quien conformó la histórica dupla "Za-Sa" en la Selección chilena, dejando fuera al mítico brasileño Ronaldo.

