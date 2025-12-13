Iván Zamorano visitó a La Roja sub 16 en la antesala de la Copa UC
El exgoleador de la selección chilena acompañó al plantel juvenil en una jornada de entrenamiento.
En la previa de lo que será su participación en la Copa UC, la selección chilena sub 16 recibió este sábado la visita del exdelantero nacional Iván Zamorano, quien llegó hasta el Complejo "Juan Pinto Durán" para observar la práctica y participar de ella junto a los delanteros del equipo.
"Bam Bam" siguió atentamente el desarrollo de la sesión encabezada por el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova, junto al gerente de Selecciones Nacionales, Felipe Correa, y todo el cuerpo técnico.
Ver esta publicación en Instagram
Con este trabajo, La Roja juvenil afina los detalles para el torneo amistoso que se disputará a partir de este martes 16 de diciembre en el Claro Arena, donde Chile forma parte del Grupo B junto a Argentina, Venezuela e Independiente del Valle.
📋 ¡La nómina de #LaRoja 🇨🇱 Sub-16 para la Copa UC!— Selección Chilena (@LaRoja) December 12, 2025
Estos son los 2️⃣1️⃣ jugadores que representarán a la Selección Chilena Sub-16 en el torneo internacional que se disputará en el Claro Arena entre el 16 y el 20 de Diciembre ⚔️⚽️
¡Vamos Chile! 🆑🔆#VamosLaRojaSub16… pic.twitter.com/9diM6dbhzv