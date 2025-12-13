Iván Zamorano visitó a La Roja sub 16 en la antesala de la Copa UC

En la previa de lo que será su participación en la Copa UC, la selección chilena sub 16 recibió este sábado la visita del exdelantero nacional Iván Zamorano, quien llegó hasta el Complejo "Juan Pinto Durán" para observar la práctica y participar de ella junto a los delanteros del equipo.

"Bam Bam" siguió atentamente el desarrollo de la sesión encabezada por el jefe técnico de Selecciones Juveniles, Nicolás Córdova, junto al gerente de Selecciones Nacionales, Felipe Correa, y todo el cuerpo técnico.

Con este trabajo, La Roja juvenil afina los detalles para el torneo amistoso que se disputará a partir de este martes 16 de diciembre en el Claro Arena, donde Chile forma parte del Grupo B junto a Argentina, Venezuela e Independiente del Valle.