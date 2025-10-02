Zamorano reveló cuando casi llegó a Boca: "Macri me puso un cheque en blanco"

El exdelantero chileno Iván Zamorano contó que estuvo muy cerca de fichar en Boca Juniors luego de su exitoso paso por Europa, no obstante, aseguró que hizo valer su palabra con América, club donde sería figura ayudando a las Águilas a reverdecer laureles.

"Yo ya tenía un acuerdo de palabra con el América. Y vino Boca, vino (Mauricio) Macri, y me presentó el proyecto que tenía, y me dijo: 'Iván, tú tienes las características para que en tu tercer partido ya seas ídolo en Boca'", reveló el otrora atacante en una entrevista con DAZN España.

"Me sacó un papel en blanco y me dijo: 'ponle la cifra que tú quieras'. Pero yo tenía un preacuerdo con el América y mi palabra vale más que cualquier cosa", añadió.

"Agradezco que un equipo tan grande como Boca me buscara", remató.

"Me acuerdo que estaban Cruz Azul y Boca. Y venían todos los jugadores de Boca a hablarme y me decían: '¿Por qué no te quisiste venir con nosotros?'", completó.