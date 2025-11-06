Zamorano se comparó con delanteros del presente: Se catalogó por sobre Haaland y Lewandowski

Iván Zamorano, leyenda del fútbol chileno y exgoleador de Real Madrid, se comparó con los mejores delanteros del mundo en la actualidad y con mucha seguridad afirmó que en su "prime" fue superior a varios de ellos, incluyendo el polaco Robert Lewandowski.

En el programa español El Cafelito TV, el periodista Josep Pedrerol le consultó a "Bam Bam" por una serie de nombres y el "Pichichi" de 1995 afirmó que fue mejor que Diego Costa, Alvaro Morata, Edison Cavani, Radamel Falcao y Zlatan Ibrahimovic.

Sin embargo, cuando le consultaron por el uruguayo Luis Suárez, el excapitán de La Roja dudó y lanzó "un empate"; y en la comparación con el polaco Lewandowski, aseguró que "es el que más se parece o asimila a mí, pero en mi prime, era mejor".

Finalmente, Zamorano afirmó ser "más completo que Erling Haaland", y reconoció que dos jugadores están por encima de él: Los franceses Karim Benzemá y Kylian Mbappé.

Revisa la entrevista a continuación: