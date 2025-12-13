Zamorano tuvo emotivo regreso a "Pinto Durán" y avaló el trabajo de Córdova

Una jornada llena de emoción y aprendizaje vivió la selección chilena sub 16 este sábado en el Complejo "Juan Pinto Durán". En la antesala de su participación en la Copa UC, los jóvenes talentos recibieron la visita de Iván Zamorano, quien observó la práctica y también entregó un potente mensaje de respaldo al proceso que encabeza Nicolás Córdova.

"Siempre es una alegría, una cosa tan importante como volver casi a nuestra casa. Aquí se empezaron a fraguar tantos sueños maravillosos junto a mi selección, que al final se transforma en un sitio muy importante para nosotros", reflexionó el exgoleador de Real Madrid e Inter de Milán.

Respaldo a Córdova y su cuerpo técnico

Zamorano aprovechó la instancia para valorar el trabajo de Nicolás Córdova, actual DT interino de la Roja adulta y encargado de las series menores, con quien mantiene una relación cercana desde los inicios del entrenador como futbolista.

"Ver al 'Nico', que lo conozco desde los 16 años, y a su cuerpo técnico, que también están trabajando muy duro para tratar de llevar una nueva planificación, un nuevo mensaje al futbolista chileno, de verdad me pone muy contento", aseguró el otrora capitán, validando la reestructuración que se lleva a cabo en Quilín.

El mensaje a las nuevas generaciones

"Bam Bam" también dedicó palabras a los cadetes que se preparan para el torneo internacional. "Yo también tuve 16, 17 años como estos chicos. Uno lo único que quiere es tener éxito en la vida y defender esa camiseta a muerte como tantas veces lo hice yo. Volver y entregarles un mensaje de proyección, de cuál es el camino a seguir, me pone muy contento", sentenció.

La Roja Sub 16 debutará este martes 16 de diciembre en la Copa UC en el Claro Arena, donde compartirá el Grupo B junto a Argentina, Venezuela e Independiente del Valle.