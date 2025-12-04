Joaquín Montecinos dio indicios de su futuro: Hay posibilidades ir al extranjero

Tras su abrupta salida de O'Higgins a mitad de año, el delantero nacional Joaquín Montecinos se refirió a su situación actual y el futuro de su carrera profesional.

"Mi carrera hoy en día está en una pausa. Se trata de una pausa lógica, porque estoy como jugador libre, por lo mismo me lo he tomado con mucha calma. Hoy en día estoy centrado 100 por ciento en mi familia y en prepararme para lo que viene", declaró Montecinos en conversación con LUN.

Respecto a su futuro y regreso a la actividad, el atacante indicó: "Está la posibilidad de ir al extranjero... Puede ser en muchas partes del mundo, no es algo específico".

"Mi representante está trabajando en las opciones que se están abriendo. Ya hay conversaciones, así que eso me deja tranquilo", agregó.

"Estoy trabajando mucho y entrenando un montón para poder llegar a mi próximo desafío de la mejor manera", sostuvo sus entrenamientos particulares luego del quiebre con O'Higgins.

Además, aclaró su situación contractual en el fútbol mexicano: "No tengo que volver a México porque quedé como jugador libre. Al rescindir contrato con los mexicanos tuve que rescindir con O'Higgins (...) No podía estar a préstamo si había finiquitado con mi club".

Actualmente, el exseleccionado nacional trabaja junto al kinesiólogo Edgar Basay y el preparador físico Nicolás Rivera para llegar en perfectas condiciones a su próximo equipo.