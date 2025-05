Herrera criticó la nominación de Vidal a La Roja: "No está ni para jugar en Colo Colo"

Tras la comentada nómina de Ricardo Gareca para los duelos ante Argentina y Bolivia, el exarquero de Universidad de Chile Johnny Herrera lanzó duras críticas por la convocatoria de Arturo Vidal, quien atraviesa temporada de rendimiento dispar junto a Colo Colo.

"Para mí, Vidal no está ni para jugar en Colo Colo. No tiene ritmo, ya no hay Copa Libertadores. Es ver los partidos y ser objetivo", puntualizó el hoy comentarista en el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports.

Contra Ñublense salió fundidísimo y para jugar a este nivel (...) Está bien, él tiene su currículum y todo, pero no está bien físicamente y se nota mucho", añadió.

El ex portero argumentó su posición apuntando que "vas a jugar contra el campeón del mundo y (después) a 4.000 metros de altura; vas a jugar contra los mejores volantes y no tienes ritmo para eso".

El conjunto nacional, último en la tabla con diez puntos, recibirá el jueves de junio a la Albiceleste en el Estadio Nacional y luego visitará al elenco altiplánico el martes 10.