Tópicos: Deportes | Fútbol | Johnny Herrera

Herrera lapidó a Colo Colo: Parecía un equipo de Segunda enfrentando a uno de Primera

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exportero de Universidad de Chile no escatimó en sus críticas a los "albos".

Herrera lapidó a Colo Colo: Parecía un equipo de Segunda enfrentando a uno de Primera
Johnny Herrera, exportero e ídolo de Universidad de Chile, aprovechó su espacio como comentarista y dedicó fuertes críticas a Colo Colo tras el desarrollo de la Supercopa.

"Era predecible. Colo Colo, dejando mucho que desear, parecía un equipo de Segunda División enfrentando a uno de Primera", señaló fiel a su estilo el otrora arquero.

Seguido a esto, aseguró que "cualquiera que sepa un poco de fútbol se da cuenta que el fútbol de la U es muy superior al de Colo Colo, colectiva e individualmente. Salvo algunas excepciones como Lucas Cepeda".

"No nos acordábamos si al minuto 30 de partido, antes de la expulsión, (Gabriel) Castellón había tenido alguna intervención. Fue parecido a lo sucedido en el primer tiempo del pasado duelo en el Monumental, donde estaban 11 contra 11 jugadores", cerró el panelista de TNT Sports.

