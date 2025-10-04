Herrera se lanzó con todo en contra de Córdova: Una cosa es el librito y otra es lo que pasa en la cancha
El exfutbolista analizó el rol del entrenador al mando de La Roja sub 20.
El exfutbolista analizó el rol del entrenador al mando de La Roja sub 20.
El exfutbolista chileno Johnny Herrera se lanzó con todo en contra del técnico de La Roja sub 20 Nicolás Córdova por los resultados en el Mundial de la categoría y la reciente derrota 1-2 ante Egipto.
"Una cosa es el librito y otra es lo que pasa en la cancha", expresó el otrora portero de Universidad de Chile.
"Conocí técnicos que trabajaban bien en la semana, tenían cursos aquí y allá, pero eso no te dice nada", puntualizó el exarquero de Universidad de Chile en el programa "Todos Somos Técnicos".
Por último cuestionó la carrera del estratega chileno y lo comparó con otros técnicos: "Por currículum no puedes traer a un técnico. A mí me tienes que mostrar con datos concretos y con lo que hiciste para estar en la selección", expresó.
"Él dirigió la sub 20 y si no jugábamos de local no clasificábamos al Mundial. Álvarez tiene veinte veces más méritos que Córdova. Quinteros tiene veinte veces más mérito que Córdova", sentenció.