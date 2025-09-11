Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.4°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Johnny Herrera

Johnny Herrera: Uno de los peores que tuvo Colo Colo este año es Arturo Vidal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"Tiene que jugar Vidal, para que gane la U", aseguró irónicamente el exportero.

Johnny Herrera: Uno de los peores que tuvo Colo Colo este año es Arturo Vidal
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En la antesala de disputar la reprogramada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, Johnny Herrera repasó la actualidad del vigente campeón de la Liga de Primera y, fiel a su estilo, le envió un recado al nuevo entrenador Fernando Ortiz para preparar el partido.

"Si Ortiz es, como dicen, que es un tipo que se impone y no tiene regalones, debiera entender que uno de los peores que tuvo Colo Colo ha sido (Arturo) Vidal. (Esteban) Pavez en menor medida, pero Vidal sí", aseguró el exportero del elenco universitario.

Seguido a esto, el ídolo y referente del cuadro azul agregó que "por lo tanto, si el tipo (por Fernando Ortiz) vio tres partidos este año, Vidal no debiera jugar la Supercopa, así de simple. Y estoy hablando solamente de rendimiento".

Incluso, Herrera se dio el tiempo de bromear con la situación e irónicamente apuntó que: "Que no juegue (Vicente) Pizarro, me quedo con los 'clásicos' de Pavez y Vidal. Tiene que jugar Vidal, para que gane la U. Fuera de broma, tiene que jugar Pizarro sí o sí".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada