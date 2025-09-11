Johnny Herrera: Uno de los peores que tuvo Colo Colo este año es Arturo Vidal

En la antesala de disputar la reprogramada Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, Johnny Herrera repasó la actualidad del vigente campeón de la Liga de Primera y, fiel a su estilo, le envió un recado al nuevo entrenador Fernando Ortiz para preparar el partido.

"Si Ortiz es, como dicen, que es un tipo que se impone y no tiene regalones, debiera entender que uno de los peores que tuvo Colo Colo ha sido (Arturo) Vidal. (Esteban) Pavez en menor medida, pero Vidal sí", aseguró el exportero del elenco universitario.

Seguido a esto, el ídolo y referente del cuadro azul agregó que "por lo tanto, si el tipo (por Fernando Ortiz) vio tres partidos este año, Vidal no debiera jugar la Supercopa, así de simple. Y estoy hablando solamente de rendimiento".

Incluso, Herrera se dio el tiempo de bromear con la situación e irónicamente apuntó que: "Que no juegue (Vicente) Pizarro, me quedo con los 'clásicos' de Pavez y Vidal. Tiene que jugar Vidal, para que gane la U. Fuera de broma, tiene que jugar Pizarro sí o sí".