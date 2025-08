Jorge Acuña lanzó su libro autobiográfico: Llevo sobrio nueve años

El exmediocampista de Universidad Católica, Universidad de Chile y la selección chilena Jorge Acuña dejó atrás su faceta controvertida para hablar de "Mi historia", libro autobiográfico que lanzó junto al periodista Paulo Inostroza y donde cuenta de su vida dentro y fuera de la cancha.

"Es un libro súper bonito. Sale la pelota, que fue mi pasión durante muchos años. Fue mi vida, fue todo. Habla de los inicios en el fútbol, lo difícil que es. De lo que me cuesta venirme a Santiago, vivir solo, sin mi familia, mi paso por Universidad Católica, Unión Española, en cuanto a la parte futbolística, Y, después, obviamente, los excesos, el alcohol, la fiesta, la noche, la jarana. Y el haber quedado sin ningún peso producto de lo mismo, también. Al final, también aparece Jorge. Ya con la familia, casado, teniendo más tranquilidad. Cuando termina el libro, ya me estoy recuperando en todo sentido. En la parte económica, principalmente. Yo perdí todo. Es un libro súper bonito que, de alguna forma, puede ser de autoayuda para alguien que no lo está pasando bien, que está sumergido en una adicción, ya sea alcohol o droga. Es entretenido y fácil de leer", comentó el exfutbolista en entrevista con La Tercera.

Acuña contó que fue duro escribir el libro: "Pasó lo que yo temía: volver a abrir algunas heridas que estaban cicatrizando y sanar alguna otra que no estaba cicatrizada del todo, Ver cómo sufrió mi madre y mi familia. O querer contar algo y darme cuenta de que no me acordaba de toda la historia, porque se me apagaba la tele. Esas fueron las partes más difíciles. Recuperar toda la historia porque no la recuerdo. No la recordaba completa. Ahora, el libro a mí me ayudó mucho también para saber que, chuta, lo pasé bien", comentó antes de narrar el episodio que marcó el inicio de su nueva etapa.

"Yo vivía en una burbuja en la que estaba yo y la gente que me rodeaba. Me alejé de mi familia, pero a ella le prometí que iba a dejar de tomar porque me di cuenta, en los pocos momentos que estaba lúcido, de todo lo que había sufrido", narró.

"Un día le prometo: 'Voy a dejar de tomar mañana'. Ella se puso a reír. Yo estaba parado como en un desnivel, ella estaba sentada en la cocina. La quedo mirando hacia abajo y le repito: 'Voy a dejar de tomar mañana'. Vuelve a reírse. Entonces le digo: '¿Por qué te ríes?'. Y me dice: 'Es que me lo has dicho cuántas veces'. Y le digo: 'No pues, mamá. Nunca te lo he dicho. Tú hinchabas, que cuándo vas a dejar el trago, pero yo nunca te lo he dicho. Hoy día te lo estoy diciendo. Desde mañana no tomo más, pero voy a ir a la botillería de la esquina, me voy a comprar dos botellas de vino y un pack de cervezas de las grandes'. Me aseguré con casi tres litritos. Y a ella le compré un pack de las chicas. Me tomé los tres litros de cerveza, las dos botellas de vino y hasta la fecha se van a cumplir casi nueve años sobrio, sin tomar. Le hago pisco sour a mi esposa, trato de hacerle algún traguito. No tengo ningún problema con el alcohol, cero. Por eso te digo que lo hice solo", complementó.