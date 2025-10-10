Corte de Santiago rechazó apelación de denunciante y Valdivia seguirá con arresto domiciliario nocturno

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó resolución del Cuarto Juzgado de Garantía rechazó la apelación de una denunciante contra Jorge Valdivia y determinó mantener la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno del exfutbolista.

Según informó La Tercera, la Primera Sala del tribunal de alzada, integrada por el ministro Guillermo de la Barra y los ministros suplentes Fernando Valderrama y Rodrigo Carrasco, rechazó la apelación de una de las denunciantes, quien había acusado un incumplimiento en la restricción de acercamiento.

Paula Vial, abogada del exvolante de Colo Colo, indicó que "es lamentable que se intente denostar a mi defendido con interpretaciones imposibles, atribuyéndoles un interés y una intención que jamás ha tenido".

"Nunca las ha violentado, tampoco en esta ocasión. Y la publicidad buscada por las denunciantes evidencia la voluntad de afectar la honra y perseguir a mi defendido sin fundamentos, como ha sido hasta ahora", añadió la abogada.

"Tan evidente era que no existió incumplimiento que el Ministerio Público ni siquiera apeló de lo resuelto por la magistrada de garantía", cerró Vial.

Valdivia, de 41 años, cumple con arresto domiciliario nocturno desde el 6 de enero, en el marco de la investigación en su contra, por presunta responsabilidad como autor de delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres, en una causa de carácter reservado.