Tópicos: Deportes | Fútbol | Jorge Valdivia

Jorge Valdivia se coronó campeón de innovadora competencia fitness

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El exfutbolista se mostró feliz por lo realizado en la Functional Fitness League: "Fue un desafío".

El exseleccionado chileno Jorge Valdivia dejó de lado sus problemas judiciales para enfocarse en su nueva pasión, el fitness. Y fue así como este fin de semana el otrora jugador de Colo Colo ganó la categoría Open Duplas de la primera edición de Functional Fitness League.

"Yo estoy medio acostumbrado al Estadio Nacional, pero es primera vez que participo en una competencia así y me fue bien, ganamos, estoy contento. Fue un desafío personal", dijo el exjugador de Colo Colo y Palmeiras a Las Últimas Noticias tras coronarse en la competencia que se disputó en el Centro de Deportes de Contacto del Estadio Nacional.

El objetivo de la competencia es medir la condición física general y trabajo técnico básico en tres categorías: Open Singles, Open Duplas y Pro.

Valdivia, junto a Sebastián Montenegro, ganaron el primer lugar en un circuito de seis ejercicios: airbike, walking lunges, wall ball, sentadillas con salto, trineo, burpees y trote. 

