Kylian Mbappé lideró la victoria de Real Madrid ante Barcelona en el Estadio "Santiago Bernabéu"

Kylian Mbappé lideró la victoria de Real Madrid 2-1 ante FC Barcelona en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la décima fecha de La Liga, al anotar un tanto y otros dos que fueron anulados. El otro tanto fuer anotado por Jude Bellingham.

