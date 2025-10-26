Kylian Mbappé lideró la victoria de Real Madrid ante Barcelona en el Estadio "Santiago Bernabéu"
Kylian Mbappé lideró la victoria de Real Madrid 2-1 ante FC Barcelona en el Estadio "Santiago Bernabéu" por la décima fecha de La Liga, al anotar un tanto y otros dos que fueron anulados. El otro tanto fuer anotado por Jude Bellingham.
