Mbappé tras recibir la Bota de Oro: "Es imposible ganar este premio sin el equipo"

El francés Kylian Mbappé recibió la Bota de Oro europea 2024-25 en el Estadio "Santiago Bernabéu", en un acto en el que estuvo acompañado por todos sus compañeros de Real Madrid, a los que agradeció la ayuda para lograr un galardón que aseguró era "imposible ganar" sin su colaboración.

"Es un momento importante para mí, la primera vez que gano este premio que significa mucho como delantero. Gracias a todos mis compañeros por venir, por ayudarme en todo los momentos. Gracias a ellos estoy en la mejor versión de Kylian para ayudar al equipo a ganar todo lo que podemos ganar este año. Tenemos un equipo increíble y lo más importante son los premios colectivos", aseguró.

Mbappé ganó la Bota de Oro de la pasada temporada con 62 puntos que logró gracias a sus 31 goles marcados en 34 partidos con Real Madrid. Se impuso al suedo Viktor Gyokeres (58.5 puntos, la campaña pasada jugo en Sporting de Lisboa) y el egipcio Mohamed Salah (58 puntos, Liverpool).

"Podemos ganar muchas cosas", aseguró Mbappé mirando a todos sus compañeros presentes en el palco de honor del "Santiago Bernabéu" y al cuerpo técnico encabezado por Xabi Alonso.

"Es un placer jugar en el Real Madrid, cumplir mi sueño de niño y espero que sean muchos años para ganar muchas cosas. Agradezco el cariño desde el primer día que llegué y antes de venir de todos los madridistas. Es un gran día", destacó.