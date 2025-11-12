Arquero de La Serena y el pasillo de campeón a Coquimbo: "Ese gesto no es obligación"

Eryin Sanhueza, portero de Deportes La Serena, fue tajante al negar que el conjunto "granate" le rinda un homenaje a Coquimbo Unido tal y como lo hizo Palestino en la fecha pasada, en el partido que tuvo lugar en La Cisterna.

En conversación con TNT Sports, el cancerbero nacional reconoció en primera instancia que: "La verdad es que ellos han hecho un torneo espectacular, creo salieron campeones mucho antes que acabe el torneo, pero ese gesto no es obligación".

"No vamos a hacer el pasillo. Por más que hayan salido campeones y tengan un año increíble... nosotros no pensamos en eso", añadió respecto al duelo que tendrá lugar en el "Francisco Sánchez Rumoroso" este sábado 22 de noviembre.

El clásico entre ambos elencos de la misma región tendrá lugar a partir de las 18:00 horas (21:00 GMT). De ganar, el elenco "pirata" no solo extenderá su histórica racha en Primera División, si no que igualará el registro que marcó el mítico "Ballet Azul" de Universidad de Chile en 1964 con 16 victorias.