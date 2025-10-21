La Serena oficializó denuncia contra Deportes Limache y pide "respeto a la institucionalidad"

Deportes La Serena oficializó la denuncia que hizo contra Deportes Limache por supuesto incumplimiento de las bases de la Copa Chile, y pidió "respeto a la institucionalidad".

De acuerdo al comunicado, el club granate informó que el viernes 17 de octubre presentó ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP la denuncia contra los tomateros, por el partido disputado el 12 de octubre pasado, que terminó con triunfo por 6-1 para los limachinos.

"La acción interpuesta tiene como propósito hacer valer la normativa vigente y resguardar la igualdad de condiciones entre todos los clubes participantes, en el marco del respeto a la institucionalidad y a la competencia deportiva", precisó La Serena.

Finalmente, el club papayero indicó que "reafirma su compromiso con la reglamentación vigente, la transparencia, la justicia deportiva y el fair play, principios que orientan y sustentan permanentemente el actuar de nuestra institución".

La denuncia de La Serena apunta a la regla de los minutos de los jugadores sub 23, señalando que solo cumplieron 113 de los 130 establecidos en las bases, por lo que exigen el triunfo por secretaría, un 3-0 que les permitiría ganar 3-2 la llave global y avanzar a la final de la Copa Chile.

Desde la tienda serenense argumentaron que en la escuadra limachina solo vieron acción Mateo Guerra (77 minutos), Luis Felipe Hernández y Bastián Silva, ambos con 18 minutos.

Asimismo, apuntaron que Agustín Arce (20 años), convocado por la selección chilena para el amistoso con Perú -en el cual no saltó a la cancha- se encontraba a disposición de su equipo a contar de las 22:00 horas del 10 de octubre, por lo cual no se deberían contar los 65 minutos que se otorgan por los jugadores nominados a La Roja.