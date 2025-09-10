Mario Sciacqua será el nuevo entrenador de Deportes La Serena

Deportes La Serena definió el nombre para su cuarto entrenador de la temporada, con la inminente llegada del estratega argentino Mario Sciacqua.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el trasandino está próximo a sellar su contratación con los granates para tomar la posta del interino Francisco Bozán, que dirigió al equipo luego de la salida de Cristian Paulucci.

El técnico ya está en nuestro país luego de haber renunciado en junio al Club Atlético Mitre, de la Primera B argentina, acusando un desgaste en lo personal: "Es un poco de todo la decisión, quiero estar con mis hijos, mi mujer y mis padres; es un combo de cosas, me quedé sin fuerzas", dijo.

Al momento de su salida de Mitre, el exColón de Santa Fe sumaba cinco triunfos, seis empates y seis derrotas.

Sciacqua ya tuvo una experiencia en la Liga de Primera de Chile, pues completó un fugaz paso por San Luis de Quillota en el Apertura 2015 (segundo semestre).

En los "canarios" apenas dirigió cinco duelos de Primera A, con un empate y cuatro derrotas; situándose como colista al momento de dejar el club.

Mejor resultado tuvo en Copa Chile, con tres victorias, cuatro empates y una derrota que le alcanzó para disputar octavos de final.

Los "papayeros" tendrán el estreno de su nuevo técnico el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas contra Universidad de Chile, en un duelo de la fecha 23 aplazado para la realización de la Supercopa.