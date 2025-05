Paulucci anticipó el duelo con Católica: Vamos a enfrentar a un grande que viene golpeado

El argentino Cristian Paulucci tuvo un correcto debut este lunes en la banca de Deportes La Serena, elenco que logró dar vuelta el marcador y superó por un ajustado 2-1 al colista Deportes Iquique en el cierre de la undécima fecha de la Liga de Primera.

El estratega destacó la actuación del equipo que gracias a dicho triunfo pudo trepar hasta el décimo lugar de la tabla, superando entre otros equipos a Colo Colo.

"Hicimos muy bien las cosas ante Iquique, pero eso no quita que vamos a enfrentar a un grande, que viene golpeado, pero yo conozco a lo mayoría de los chicos, y cuando están enojados, como todo equipo grande, muestra jerarquía", comentó el DT en conversación con el programa "Todos Somos Técnicos" de TNT Sports.

Ahora el cuadro granate tendrá la misión de enfrentar a Universidad Católica, conjunto que el trasandino ya dirigió entre septiembre de 2021 y abril de 2022, consagrándose campeón de la Supercopa Chile y de Primera División.

Sobre la UC, el entrenador admitió que "es un al cual club le debo todo, me dio todas las posibilidades. Le guardo un gran cariño, pero también respeto a todos los otros clubes porque me he llevado bien con todos".

Por último y a propósito del irregular presente de la escuadra estudiantil, Paulucci remarcó que "hay jugadores de nivel internacional como Gary Medel, como Eugenio Mena, como Fernando Zampedri (...) Hay muchos chicos que realmente pueden revertir lo que están pasando. Hay que tener cuidado, porque si se enojan pueden llegar a cambiar las cosas".

El partido entre "papayeros" y "cruzados está pactado para el domingo 25 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura y podrás seguir todos los detalles en Cooperativa.cl.