Ley contra la multipropiedad en el fútbol dio otro paso decisivo en el Senado

La reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) que pone fin a la multipropiedad tuvo otro avance en el Senado este miércoles, en una nueva sesión de Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento en Valparaíso.

La instancia ratificó por unanimidad los acuerdos y votación realizada el pasado 27 de octubre, que dispuso prohibición total de participación en más de un club, la instauración de una liga profesional y además de un registro con los beneficiarios finales de los equipos.

En la anterior sesión también se establecieron multas para aquellos que no se desprendan de sus acciones en otros clubes. Sin embargo, aún deben consolidarse las indicaciones respecto a sus mecanismos, sanciones y procedimientos.

Además, queda ratificar el reemplazo de las menciones a la Superintendencia de Valores y Seguros, pasando las tareas a otras entidades fiscalizadoras establecidas en artículos ya aprobados por la comisión, como el Instituto Nacional del Deporte o la CMF (Comisión para el Mercado Financiero), según corresponda.

Por otro lado, recibió el visto bueno otra incorporación importante al texto: "Se aprobó nuestra indicación para que las universidades puedan participar de la nueva Liga Profesional directamente, y esto es muy relevante. Las Sociedades Anónimas no van a poder participar de la Tercera División, ahí los clubes tienen que volver a sus socios, tal como nos pidieron en Ovalle, en Fernández Vial e Iberia de Los Ángeles junto a la diputada Joanna Pérez", explicó el senador Matías Walker (Demócratas).

Excelente votación hoy para nuestra reforma:

- fin de multipropiedad, de participación de agentes en los clubes; transparencia en beneficiarios finales.

- universidades podrán participar en nueva liga profesional.

- los clubes vuelven a sus socios en 3a división ⚽️

Le agradezco… pic.twitter.com/Fy08PdkWRk — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) November 19, 2025

Así, se espera una última sesión para pulir los detalles restantes y despachar el proyecto a la Cámara Alta.

Dependiendo del llamado a otras comisiones del Senado, la idea es tener la próxima sesión de la comisión sobre la ley SADP el lunes 24 de noviembre, entre 10:30 a 13:00 horas.

En caso de que haya choque de agenda con el tratamiento del presupuesto en el Congreso, se espera sesionar el martes 25.